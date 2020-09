Cinque le persone sanzionate dai Carabinieri della Stazione di Novellara perché non rispettavano le norme relative al contenimento della pandemia da Covid-19. I controlli dei militari della locale Stazione si riferiscono alla seconda quindicina del mese di agosto. Delle cinque sanzioni, tre sono state inflitte al titolare, ad un dipendente ed un avventore di un esercizio pubblico del luogo mentre le altre due sono state elevate a carico di due clienti di un centro estetico. Per tutti è scattata la sanzione di 400 euro (280 euro se pagata nei 30 giorni successivi alla contestazione) per il mancato rispetto della distanza minima di sicurezza e ed il mancato uso dei dispositivi di protezione.



