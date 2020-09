Si è svolto ieri sera a Nonantola, organizzato dalla locale Pro Loco, il sit-in in Piazza Liberazione per rendere omaggio ai volontari che ogni giorno, dallo scorso marzo, operano per il bene della collettività in questo delicato periodo legato all’emergenza sanitaria. Durante la manifestazione “Nonantola dice grazie” il grande applauso della cittadinanza, un gesto simbolico per ringraziare chi ogni giorno si spende nella battaglia contro il Covid – 19.



