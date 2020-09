Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Modena hanno identificato e denunciato alla locale procura della Repubblica un pugliese 51enne, dimorante a Modena e già noto alle Forze di Polizia, per invasione di edifici e possesso ingiustificato di grimaldelli. L’uomo, nella tarda serata del 31 agosto, è stato sorpreso dai Carabinieri all’interno degli spogliatoi della palestra Virtus di via Nicoli. Il controllo e la perquisizione hanno permesso di accertare che l’uomo andava in giro con un cacciavite, oggetto posto sotto sequestro e poiché ritenuto idoneo allo scasso.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013