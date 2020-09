Clownerie, giocoleria e musica dal vivo, il tutto in uno spettacolo per famiglie e bambini dai 4 anni in su, in programma domenica 6 settembre nel cortile della Rocca dei Boiardo, fulcro del cartellone estivo del Comune di Scandiano. Un regalo del Comune di Scandiano per quanti vorranno trascorrere una piacevole serata di fine estate tra acrobazie e suggestioni.

I LOVE CIRCUS in collaborazione con L’Ufficio Incredibile presenta lo spettacolo di clownerie, giocoleria e musica dal vivo TRE QUARTI della Compagnia Samovar, consigliato a grandi e bambini.

Uno spettacolo che si svolgerò in piena sicurezza, rispettando i distanziamenti e le normative di prevenzione della diffusione da Covid19. L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria al tel. 0522/764321 (lun-sab ore 8-13).

LO SPETTACOLO

Tre soldati che per sbarcare il lunario, finita la guerra, si esibiscono sulle assi scricchiolanti di un vecchio palcoscenico viaggiante, ma, mentre sono già in scena, l’affascinante vedette Veronique, regina dello spettacolo tarda ad arrivare.

Non si può far altro che ingannare l’attesa e intrattenere il pubblico. Così i tre quarti del Veronique Ensamble alternano numeri di grande maestria, aneddoti poetici e desideri condivisi.

Il teatro si manifesta nella sua essenza di relazione tra attori e spettatori e il pubblico partecipa all’attesa, la cui natura porta con sé bruciante rabbia o dolce malinconia.