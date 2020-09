FNAARC, la federazione degli agenti e rappresentanti di commercio di Confcommercio-Imprese per l’Italia, ha sollecitato il Ministro del Lavoro Catalfo ad autorizzare l’erogazione dei quattrocentocinquanta milioni di anticipo del Fondo FIRR[1] già deliberato da Enasarco: «E’ importante sottolineare questo intervento – spiega Stefano Peterlini, presidente di FNAARC Reggio Emilia – perché evidenzia l’importanza di essere presenti e attivi all’interno del nostro ente previdenziale».

Dal 24 settembre al 7 ottobre prossimi, infatti, si svolgeranno le elezioni per l’Assemblea dei Delegati di Enasarco e FNAARC-Confcommercio Reggio Emilia esprime una candidata reggiana, Elena Motti, nella lista nazionale “Enasarco del futuro” presentata da FNAARC-Confcommercio, Confindustria, Confcooperative e CNA.

«L’emergenza Covid – aggiunge Elena Motti, che è consigliere di FNAARC Reggio Emilia oltre che candidata per la lista Enasarco del futuro – ha impattato ferocemente sulla nostra categoria: per il blocco forzato nel periodo del lockdown, per la contrazione dei consumi e la loro migrazione verso il commercio elettronico, per l’impossibilità di ricorrere alla cassa integrazione. Proprio questo intervento di Enasarco, se autorizzato dal Ministro del Lavoro, può contribuire a far fronte al gravissimo stato di crisi degli agenti di commercio che potranno richiedere un anticipo del proprio FIRR. E’ proprio per soluzioni concrete per emergenze straordinarie come questa, oltre che per una gestione che tuteli e segua gli agenti di commercio e i consulenti finanziari durante la loro quotidianità lavorativa e pensionistica, che è importante essere presenti nell’Assemblea Enasarco. Per farlo è necessario che gli agenti partecipino col loro voto alle elezioni.

Gli uffici sono a disposizione di tutti gli agenti, soci e non, che necessitino di informazioni sulle modalità di voto». Per contattare l’ufficio FNAARC di Confcommercio Reggio Emilia è sufficiente telefonare allo 0522 708720 o scrivere a rita.bazzoli@ascomre.com.

[1] Il FIRR (Fondo indennità di risoluzione rapporto) è una sorta di TFR per gli agenti e i rappresentanti di commercio.