Come prima risposta all’esito negativo dell’incontro del Tavolo Regionale di Salvaguardia Occupazionale per la Goldoni di Carpi, svoltosi ieri martedì 1° settembre, a pochi giorni dalla scadenza della presentazione del piano concordatario da parte della proprietà cinese previsto per il 14 settembre, la RSU Goldoni e i sindacati Fiom/Cgil e Fim/Cisl, come da decisione assunta nelle assemblee odierne, proclamano sciopero nella mattinata di domani 3 settembre.

“L’incontro di ieri – spiega una nota dei sindacati – ha confermato infatti tutte le preoccupazioni che si temevano alla vigilia, sulla mancanza di un piano industriale per il rilancio dell’azienda”.

Lo sciopero di domani sarà accompagnato da un presidio con volantinaggio in Piazza dei Martiri a Carpi a partire dalle ore 10, il punto di ritrovo per i manifestanti è davanti al Municipio cittadino.

(l’immagine si riferisce alla manifestazione del febbraio scorso)