‘Cia Reggio’, Agia e Anp hanno organizzato sabato mattina un importante convegno per fare il punto della situazione sul Coronavirus in vista dell’autunno. Ospiti dell’appuntamento saranno Cristina Marchesi (direttore generale dell’Ausl), Ottavia Soncini (presidente commissione Sanità e Welfare e in Regione) e Stefano Francia (presidente nazionale Agia). L’incontro sarà aperto da Giorgio Davoli (presidente provinciale Anp), presiederà Antenore Cervi. L’appuntamento è dalle 9.30 al Parco Manara di Bibbiano dove, alla fine dell’incontro, è previsto anche il pranzo. Per prenotazioni: telefonare allo 0522-514516.



