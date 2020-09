Il C.P.I.A. Reggio Sud di Reggio Emilia (Ministero Istruzione Università Ricerca) in collaborazione con il Comune di Albinea, organizza i corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per adulti stranieri del territorio Pedecollinare.

I corsi sono finalizzati al conseguimento dei Livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo e B1, attivati in subordinazione alle esigenze de livelli inferiori.

Il Comune di Albinea collabora con il C.P.I.A. Reggio Sud, identificandosi come sportello informativo e di raccolta iscrizioni, nella divulgazione dell’attività anche in rete con i Servizi Socio-Sanitari dell’Unione Colline Matildiche.

Per accedere ai corsi occorre aver compiuto 18 anni di età, essere in possesso del permesso di soggiorno valido, compilare il modulo iscrizione alfabetizzazione e consegnarlo all’Ufficio Scuola, prendere appuntamento presso l’Ufficio Scuola per sostenere un colloquio e un test e presentare un documento personale di riconoscimento.

I corsi sono gratuiti. Sarà necessario sostenere un contributo per l’assicurazione da versare utilizzando il bollettino postale che sarà consegnato al momento dell’iscrizione.

Le iscrizioni saranno attive a partire dal 7 settembre 2020 presso l’Ufficio Scuola di Albinea che riceverà su appuntamento lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30, il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17,30 e il mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 18.

Tel. 0522/590209 oppure 0522-590247. E-mail: scuole@comune.albinea.re.it

Le lezioni della Scuola d’Italiano per stranieri si terranno nella sala civica di via Morandi 9, ad Albinea (di fianco alla biblioteca comunale)