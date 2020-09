Dopo il lungo periodo di lockdown e le restrizioni dell’emergenza sanitaria, da questa settimana si rafforza ulteriormente il presidio della Filt Cgil per i lavoratori del settore trasporti e logistica con la riapertura dello sportello anche il sabato mattina presso la sede provinciale di piazza Cittadella n. 36 a Modena. A questo si aggiunge anche l’apertura, previo appuntamento telefonico, del servizio per i lavoratori del settore presso la Cgil di Mirandola, sita in via G. Agnini n. 22.

La modalità di accesso sarà garantita, a norma delle prescrizioni sanitarie in vigore, solo su appuntamento che si potrà fissare telefonando direttamente ai numeri 059.326335 e 059.326270 ai quali si prende appuntamento per tutte le sedi territoriali, oltre Modena, Carpi, Sassuolo, Vignola e Mirandola.

I nuovi orari e le nuove giornate di apertura prevederanno la presenza di funzionari sindacali presso la sede provinciale di Modena in piazza Cittadella 36 nei seguenti giorni ed orari: lunedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30, martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30, giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 ed ora anche il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12.

A ciò si aggiungerà la disponibilità di appuntamenti su esigenze specifiche presso la Camera del Lavoro di Mirandola.

Vengono inoltre confermate le presenze Filt/Cgil presso le Camere del Lavoro di Carpi, Sassuolo e Vignola.

A Carpi sarà possibile rivolgersi ai funzionari sindacali il giovedì mattina dalle ore 9.30 alle 12.30. A Vignola il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18.30 e a Sassuolo il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18.30.