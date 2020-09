Un nuovo appuntamento a Cavriago con “Scintille d’estate. La musica e le storie accendono Cavriago”, la rassegna organizzata dal Multiplo, il centro culturale del Comune di Cavriago, che porta la musica, le storie e il teatro in giro per il paese.

Giovedì 3 settembre il duo Roughgoat, composto dai giovani musicisti Alessandro Sartori (cajon acustico) e Manuel Setti (chitarra acustica e voce), accenderanno le piazze del centro del paese con il loro repertorio che spazia dal blues al reggae e al soul. Dopo la prima tappa alle 21 in Piazza Zanti, il carro itinerante di Scintille si sposterà alle 21.45 in Piazza Mazzini, il parco di fronte alla chiesa di San Nicolò.

“Scintille d’estate” nasce da una semplice e ingegnosa soluzione: poiché le persone non possono raggrupparsi in grandi eventi, ecco una pedana viaggiante che porta musica e storie per il paese e raggiunge luoghi insoliti e il più ampio numero di persone, con una formula immediata e sicura. Il pubblico può affacciarsi al balcone, assistere alle varie proposte dal cortile di casa oppure scendere in strada per godersi 20 minuti di spettacolo assieme ai vicini di casa.

Un progetto nato per sostenere i professionisti della cultura del territorio, per favorire la ripartenza e rinsaldare la comunità cavriaghese.

La rassegna prosegue il 10 settembre con l’ultima serata, che vedrà protagonista la Fabbrica Della Musica di Morena Appodia, nel quartiere San Remo.

Oltre a questo progetto, il Multiplo, nel rispetto delle norme di sicurezza, propone fino a fine estate attività e incontri per grandi e piccoli, presentazioni di libri, laboratori per ragazzi, gli incontri del gruppo di lettura Pagina 21, serate di gioco, reportage fotografici di viaggi e tanto altro.

Per maggiori info: 0522/373466, Multiplo Centro Cultura, www.comune.cavriago.re.it/multiplo