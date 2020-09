Nel corso della giornata sul settore emiliano si alterneranno schiarite anche ampie e annuvolamenti, a tratti consistenti, che saranno associati ad isolati rovesci o temporali, più probabili sulla bassa pianura nel corso della mattinata e anche sui rilievi durante il pomeriggio. Sulla Romagna prevalenza di cielo sgombro da nuvolosità significativa, con basso rischio di fenomeni. In serata sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte del territorio. Temperature: minime in ulteriore lieve calo e comprese tra 13°C e 16°C; massime in lieve aumento e per lo più attorno a 24/25°C lungo la costa, in prevalenza sui 26/27°C sulle città di pianura. Venti: generalmente deboli orientali. Mare: poco mosso.

(Arpae)