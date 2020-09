Ci sarà anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, all’inaugurazione del nuovo Nido d’Infanzia di Calderara di Reno “Mimosa”, in programma domenica 6 settembre a partire dalle ore 10:30 davanti alla nuova struttura. Realizzata coi più avanzati criteri di sostenibilità, la nuova struttura è pronta ad accogliere fino a 70 bambini già dall’anno scolastico ormai alle porte, e rappresenta uno degli obiettivi dell’Amministrazione guidata da Giampiero Falzone, che l’aveva indicato come priorità nel suo programma di mandato.

Sarà il Sindaco a tagliare il nastro, domenica intorno alle ore 11.00, insieme al Presidente della giunta regionale e all’Assessore regionale all’Ambiente, già Sindaco di Calderara, Irene Priolo. “La realizzazione del nuovo Nido d’Infanzia mi rende doppiamente orgoglioso – commenta il primo cittadino -: perché si tratta di uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati e perché è stato portato a compimento in questo periodo. Questa inaugurazione è per noi un simbolo di rinascita dopo il periodo che abbiamo passato: ci eravamo impegnati ad aprire la nuova struttura a settembre e con l’impegno di tutti – impresa costruttrice, uffici comunali Scuola e Ufficio Tecnico, Giunta – ci siamo riusciti, tra l’altro in un momento non semplice. Nonostante la pandemia e il lockdown abbiamo portato a termine l’opera perché, come abbiamo sempre detto facendo nostre queste parole, “la scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”. Le tre parole del nuovo motto della Città di Calderara – Conoscenza, Condivisione, Cura -, che abbiamo scelto come accompagnamento del nostro nuovo stemma, spiegano bene la strada che abbiamo intrapreso e che vogliamo compiere insieme ai cittadini”.

Domenica 6 settembre, dunque, appuntamento alle 10:30 alla Rotonda Calamandrei. Questo il programma della mattinata:

Ore 10:30 – Aspettando l’inaugurazione: “Fish & Bubbles”, spettacolo gratuito per famiglie con Michele Cafaggi.

Ore 11:00 – Inaugurazione. Intervengono: Irene Priolo, Assessore Regionale all’Ambiente, già Sindaco di Calderara di Reno; Giampiero Falzone, Sindaco di Calderara di Reno; Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna. A seguire, la benedizione di Don Marco Bonfiglioli – Parroco di Calderara di Reno

Ore 12:00

Visita guidata per piccoli gruppi all’interno della struttura.