Si terrà il 4 settembre a partire dalle 17, presso la fattoria “La Pulcina” di Castel di Casio, la manifestazione “Medioevo in fattoria”. A organizzarla i gestori della fattoria, l’associazione Appennino Cities in collaborazione con i produttori locali.

Il programma sarà aperto da un convegno dedicato alla Mela Rosa Romana, durante il quale si discuterà del progetto di censimento delle piante, di come fare a richiederle, della agevolazioni che è possibile ottenere e della programmazione dei prossimi eventi, legata inevitabilmente alle prospettive sanitarie.

Il presidente dell’Associazione Mela Rosa Romano Dario Mingarelli spiega che, nonostante il lock-down, non è venuto meno l’impegno per promuovere tra gli agricoltori questo frutto ingiustamente trascurato in passato, che però si presta perfettamente a essere rivalutato viste le caratteristiche di altitudine e latitudine dell’Appennino bolognese. Negli ultimi tempi gli associati sono intervenuti con una equipe di potatori per intervenire, su richiesta dei proprietari, e recuperare gli alberi che avevano bisogno di potature e manutenzione, mentre per ottobre, in collaborazione con il Comune di Vergato e l’Unione dell’Appennino bolognese, è prevista una festa biologica a Vergato.

«Anche la collaborazione con l’Università continua in maniera proficua» spiega Mingarelli «abbiamo individuato a Chiapporato, nel Comune di Camugnano, alcuni alberi monumentali che i tecnici stanno studiando per capire quali modifiche evolutive li abbiano portati a essere così resistenti ai patogeni». In effetti una delle caratteristiche della mela rosa romana è quella di durare molto a lungo, addirittura dei mesi se conservata in ambienti adeguati, prima di deperire.

A seguire, dopo il convegno, sono previsti stand di gastronomia che proporranno piatti tipici del passato, intrattenimenti per le famiglie, costumi tipici: l’obiettivo degli organizzatori infatti è quello di ricreare un’ambientazione storica medioevale. Altro appuntamento da non perdere alle 18,30, quando lo storico Renzo Zagnoni del gruppo studi “Nuèter” terrà una conferenza dal titolo: “L’alimentazione nel medioevo: castagne e uva”.

Per garantire il distanziamento previsto dall’emergenza sanitaria occorrerà però prenotare al numero 340 5625371 oppure scrivere alla fattorialapulcina@gmail.com La fattoria si trova al km 9 della strada provinciale 52 a Castel di Casio.