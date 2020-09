In questi giorni alcune persone anziane hanno riferito di avere ricevuto telefonate da persone che, spacciandosi per dipendenti dell’Azienda USL di Reggio Emilia, propongono un appuntamento al domicilio per raccogliere denaro a favore dell’emergenza COVID.

La Direzione informa che nessuna richiesta telefonica di questo tipo è ovviamente autorizzata né sponsorizzata dall’Azienda Usl e invita a diffidare di queste persone evidentemente in malafede.