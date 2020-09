Anche quest’anno la collaborazione tra Amministrazione comunale e SETA porta a Castellarano la biglietteria mobile, un servizio molto apprezzato negli ultimi anni, perché consente di trovare sul posto, una persona che assiste chi deve fare per la prima volta l’abbonamento o chi vede rinnovarlo. L’appuntamento di quest’anno è per venerdì 4 settembre in piazza XX Luglio a Castellarano, dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

“Non solo si può evitare di andare a Reggio o Sassuolo per fare l’abbonamento – questo si può fare in effetti anche online – ma si può incontrare un addetto di Seta pronto a dare chiarimenti che, in questo periodo di incertezze, sono quanto mai necessari”. Così il vicesindaco Paolo Iotti, assessore con delega a politiche scolastiche e trasporti.

“Ricordo poi – prosegue Iotti – di visitare il sito www.setaweb.it e seguire le procedure per ottenere da SETA un voucher di rimborso per i mesi di sospenzione e chiusura della scuola. Ottenere questi rimborsi non è stato così immediato; sarebbe un peccato che i cittadini si lasciassero perdere questa opportunità”.

Per chi rinnova l’abbonamento online il voucher vede aumentare il proprio valore del 15%; del 5% invece l’incremento del valore per chi farà l’abbonamento in piazza.

Chi dovrà rinnovare il proprio titolo di viaggio dovrà portare la propria “Mi muovo card” mentre per gli abbonamenti nuovi servirà una fototessera recente (massimo 6 mesi), un documento d’identità (se minori portare quello di un genitore o tutore) e il codice fiscale. Se si acquista un abbonamento annuale la “Card” è gratuita.

Attenzione però, non sarà possibile pagare in contanti ma solamente con bancomat o carta di credito.