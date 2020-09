NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Camila Giorgi tiene alti i colori azzurri agli Us Open, secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Nella notte italiana la 28enne di Macerata, 74esima nel ranking mondiale, ha battuto in rimonta per 2-6 6-1 7-5, dopo quasi due ore di lotta, la belga Alison Van Uytvanck, mettendo a segno il quarto successo in altrettanti confronti. Al secondo turno – mercoledì – sfiderà la giapponese Naomi Osaka, quarta favorita del tabellone e trionfatrice nell’edizione di due anni fa, che ha superato 6-2 5-7 6-2 la connazionale Misaki Doi. Nel tabellone maschile, dopo l’uscita di scena di Sonego, Travaglia e Lorenzi, vengono eliminati anche Federico Gaio e Marco Cecchinato: il primo cede per 7-6(3) 4-6 6-4 6-4 al lituano Ricardas Berankis, per il tennista siciliano arriva invece la sconfitta per 6-4 7-5 6-2 contro il sudafricano Lloyd Harris.

Nessuna grande sorpresa fra i big. Novak Djokovic, reduce dal successo al Western&Souther Open e imbattuto in questo 2020, si sbarazza per 6-1 6-4 6-1 di Damir Dzumhur. Supera l’ostacolo Reilly Opelka il belga David Goffin, settima testa di serie: 7-6(2) 3-6 6-1 6-4. Fra le donne avanti anche Petra Martic, numero 8 del seeding, che supera in rimonta la ceca Martincova per 5-7 6-2 6-4.

