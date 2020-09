Entra nel vivo la Moviement Edition con i cortometraggi dell’Ennesimo Film Festival che saranno proiettati su maxischermo in piazza Menotti a Fiorano da giovedì a domenica sera. Una novità per il Festival e per il Comune resa possibile grazie al contributo del Comune di Fiorano Modenese, della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Modena e degli sponsor Ceramiche Caesar, Gruppo HERA e BPER Banca.

«All’interno di quella che è forse la più particolare delle edizioni dell’Ennesimo – spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli organizzatori di Ennesimo Film Festival – siamo entusiasti di portare il cinema per la prima volta nel cuore di Fiorano e direttamente in piazza. Quattro serate con i migliori film arrivati da tutto il mondo saranno protagonisti di questo mini Festival all’interno della Moviement Edition per sancire il ritorno del mondo del cinema e della cultura fra le persone: dovendo limitare gli spostamenti e mantenere comunque un distanziamento fisico, sarà il Festival ad avvicinarsi al proprio pubblico in totale sicurezza. Vogliamo ringraziare nuovamente l’Amministrazione Comunale e gli sponsor pubblici e privati per il sostegno e il supporto, ma soprattutto il pubblico che ci sta aiutando tantissimo nella gestione delle nuove normative e ci sta facendo sentire tutto il suo affetto, a discapito delle restrizioni e delle novità dell’edizione 2020 del Festival».

Primi ad andare in scena saranno giovedì 3 settembre i cortometraggi comici della sezione Ennesima Risata realizzata in collaborazione con l’Encounters Film Festival di Bristol. Il pubblico presente in piazza potrà decretare il vincitore selezionandolo tramite apposita scheda voto. Venerdì 4 e domenica 6 saranno invece proiettati i 20 cortometraggi della Selezione Ufficiale selezionati fra gli oltre 2500 arrivati da 50 Paesi e di cui molti provenienti da cinematografie meno conosciute quali Lesotho, Singapore, Albania, Ungheria, Iran, Israele, Irlanda e Finlandia e ben tredici realizzati da una regista donna e diciannove quelli di autori under 35.

Sabato 5 sarà invece dedicato alla proiezione dei cortometraggi della nuovissima selezione del Caesar Design Film Award e al termine la Giuria Internazionale e i giovani studenti della Giuria Wannabe Designers premieranno i migliori cortometraggi legati al mondo del design e dell’architettura e che più si rifanno al tema dell’edizione 2020 Design for Change, ovvero riuscire a raccontare il cambiamento che un progetto di design può generare sull’uomo, sulla società e sull’ambiente.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto su www.ennesimofilmfestival.com/eventi in ottemperanza alle norme vigenti in materia. In caso di maltempo gli eventi in programma avranno luogo all’interno del Teatro Astoria sempre alle ore 21.