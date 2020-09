Da oggi e fino a venerdì 4 settembre compreso, l’uscita da piazza Martiri Partigiani in direzione via San Giorgio – via Pia sarà chiusa al transito. La chiusura si rende necessaria per consentire ad Hera i lavori di posa delle condotte di gas e acqua.

L’uscita dei mezzi da piazza Martiri Partigiani, fino a venerdì 4 settembre compreso, sarà consentita esclusivamente da via Cavallotti.