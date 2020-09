La Squadra Mobile nella giornata di ieri ha dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP a carico di N.G., classe 1973, italiano. Sull’uomo la Squadra Mobile ha raccolto gravi e concordanti indizi in ordine ad una reiterata attività persecutoria nei confronti della ex moglie. Minacce esplicite come: “vi ammazzo vi metto sulla sedia a rotelle”.

L’arrestato, per la medesima tipologia di reato, era già stato arrestato, nel 2007, e successivamente condannato; in una circostanza l’uomo era stato fermato nei pressi dell’abitazione della donna mentre aveva con sé una bottiglia di acido di cui aveva minacciato, in più occasioni, di voler fare uso.