In questo mese di maggio, sono state censite sul territorio del Comune di Formigine 339 attrezzature ludiche, delle quali 262 in parchi e 77 in aree verdi scolastiche. In totale, ci sono quasi 900mila mq di aree verdi, la metà dei quali adibiti a parchi.

Dopo la forzata sospensione dei lavori a causa Covid19, è stata espletata la gara per la fornitura del servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche. S’inizierà con quelle presenti nel parco della Resistenza, luogo di maggiore affluenza di famiglie con bambini.

Il servizio comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, la riparazione o sostituzione di parti ammalorate o pericolose; in casi particolari può essere prevista anche la demolizione di attrezzature non più utilizzabili e fornitura e posa di nuove strutture. Il servizio potrà comprendere inoltre attività di ispezione e di verifica generale di ogni area giochi finalizzata ad accertarne condizioni di sicurezza e funzionalità. Le ispezioni dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato anche alla valutazione statica delle attrezzature ludiche con particolare riferimento alle norme vigenti. L’importo della fornitura triennale è di quasi 200.000 euro.

Diversi parchi del territorio comunale saranno attraversati dalla biciclettata in programma Domenica 6 settembre, con partenza davanti al castello alle 9.30. Si conclude al parco di via Monza a Casinalbo, per festeggiarne l’apertura. Si tratta del settantesimo parco del Comune, che accoglie, oltre alle attrezzature ludiche, un campo da green volley con le dimensioni di un campo standard indoor e una grande quercia, simbolo della comunità.

Parteciperanno all’evento gli atleti della PGS Fides Casinalbo. Seguirà un aperitivo a base di prodotti tipici, a cura di Le Palafitte 2.0. È obbligatorio l’uso della mascherina qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.