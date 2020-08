Si terrà mercoledì 2 settembre nella splendida cornice della chiesa di Santa Croce a Castellarano, il concerto “Viaggio nella musica cameristica dal barocco ad oggi”.

La serata, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con IDML “Don Luigi Gelmini”, vedrà all’opera Patrizia Filippi, già vincitrice di concorsi nazionali e internazionali al flauto traverso e Nadia Torreggiani, pianista versatile e docente esperta al pianoforte. Il programma prevede brani di Vivaldi, Bach, Donizetti, Rota e Rutter.

“E’ un programma al tempo stesso impegnativo e leggero” – dice Paolo Iotti, vicesindaco e musicista – “pensato soprattutto per chi vuole avvicinarsi alla musica ‘colta’, adadatto anche ai ragazzi degli ultimi anni della scuola primaria e alle loro famiglie. Questo concerto – conclude Iotti – è un ulteriore tassello del progetto di avviamento all’educazione musicale che l’Amministrazione comunale cura da tre anni con lezioni di esperti a scuola e concerti serali con esecutori di primo piano”.

Il concerto, organizzato nel rispetto delle normative vigenti (distanziamento, mascherina obbligatoria), sarà ad ingresso gratuito con inizio alle ore 21.

Castellarano – Chiesa di Santa Croce – v ia Roma

Ingresso gratuito – Ore 21,00

Patrizia Filippi

Patrizia Filippi ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali – flauto traverso, con 110, sotto la guida del M° Giovanni Mareggini.

Si è classificata ai primi posti in diversi concorsi nazionali e internazionali.

Ha suonato in diverse orchestre e ha tenuto numerosi concerti come solista e in gruppi da camera.

Negli ultimi anni si è dedicata all’approfondimento e allo studio della musica strumentale barocca con il traversiere, suonando in formazioni cameristiche.

E’ membro fondatore di Icarus Baroque Ensemble.

Nadia Torreggiani

Ha conseguito il diploma in Pianoforte sotto la guida di Serenella Scaravelli presso l’Istituto musicale “Achille Peri” di Reggio Emilia; nello stesso Istituto ha svolto il tirocinio e frequentato corsi di Didattica. Ha svolto e svolge attività di pianista accompagnatrice con cantanti, in duo e formazioni cameristiche. Ha tenuto corsi di formazione per insegnanti delle scuole primarie e collaborato come docente nel progetto “Icaro”. Propone progetti di laboratori musicali in scuole dell’infanzia e in scuole primarie. Direttore della “Corale San Pietro” di Campegine (Reggio Emilia), ha frequentato il corso di formazione a Boston presso la Walden School of Music di Dublin. Presso l’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia è docente di Pianoforte, Musica d’Insieme, Teoria e lettura della musica, Canto Corale e Direzione. Dal 2010 è presidente dell’Associazione IDML “don Luigi Guglielmi”.