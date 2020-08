Mattinata di saluti e di confronto quella vissuta al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia per la visita del nuovo Prefetto di Reggio Emilia Dr.ssa Iolanda Rolli che ha voluto andare a far visita al comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Cristiano Desideri per incontrare i Carabinieri di Reggio Emilia e salutare di persona l’Arma reggiana con la quale si appresta a vivere un rapporto lavorativo di “intensa, vera e costruttiva collaborazione”.

Non una semplice formalità quindi ma una visita sentita per ciò che l’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia, in termini di fattiva collaborazione, rappresenta sia nelle attività di controllo del territorio ma soprattutto – come sottolineato dallo stesso Prefetto – nell’ambito della delicata attività dei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblico. Lo stesso comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Cristiano Desideri, nel sottolineare l’importanza del coordinamento, a sua volta ha ringraziato il Prefetto sia per le parole di stima riguardo l’Arma che per l’importante segnale di continuità nell’ambito dell’azione di coordinamento tra il Prefetto e le Forze di Polizia grazie alla quale si possono conseguire sia sul piano preventivo che repressivo importanti risultati con il fine di mantenere il fronte unico di sicurezza a esclusiva tutela dei cittadini. Il Prefetto è stato accolto dal comandante Provinciale Colonnello Cristiano Desideri accompagnato dal comandante della stazione di Corso Cairoli Luogotenente C.S. Marco Orsolini. All’incontro oltre al comandante Provinciale erano presenti anche il comandante di Compagnia di Reggio Emilia Capitano Luigi Scalingi, il Tenente Colonnello Emilio Bosini, comandante del Nucleo Investigativo, il Tenente Colonnello Alberto Ibattici, comandante dell’Ufficio Comando, il Capitano Crescentini Walter comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, il Ten. Col. Giuseppe Piacentini comandante il Reparto carabinieri Parco Forestale, il Maggiore Adriano Bruni comandante del gruppo Forestale Carabinieri di Reggio Emilia nonché il Tenente Colonnello Luigi Regni e il Capitano Ghisilieri Jose in rappresentanza dell’Arma di Guastalla e Castelnovo Monti delle cui compagnie ne sono i rispettivi comandanti.