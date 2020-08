Superando paure e timori dettati dall’emergenza vissuta a primavera a causa del Covid – 19, in ascolto dei bisogni della scuola che si appresta finalmente alla riapertura, il comune di Reggio Emilia – Servizi Culturali per l’anno 2021-2021, promuove una nuova e rinnovata edizione del progetto +D1 Reggio Emilia. Cultura per la Scuola al fine di garantire nel nuovo anno scolastico una ricca offerta di opportunità educative, che pongono le scuole al centro della comunità e contribuiscono alla trasmissione del sapere, allo scambio di culture e linguaggi, alla formazione del pensiero critico. La pubblicazione on-line è già disponibile e consultabile sul sito del comune all’indirizzo www.comune.re.it/piudiuno

Il progetto, dedicato, nel centenario della nascita, alla memoria del grande scrittore per bambini Gianni Rodari che ebbe importanti relazioni con la nostra città, quest’anno si trasforma in pubblicazione digitale. Nel palinsesto sono riunite le proposte culturali ed educative, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado di Reggio e provincia, ma non mancano le proposte riguardanti le famiglie e i docenti, di ben cinquantadue soggetti diversi: associazioni, istituzioni, servizi del comune e fondazioni del territorio. La novità di quest’anno è stata possibilità di candidarsi tramite un bando di evidenza pubblica, grazie al quale accanto ai partner consolidati si sono presentati molti soggetti nuovi aprendosi anche a tematiche differenti. Tra di loro una menzione meritano i nuovi ingressi di Associazione degli Italianisti (con un progetto su Rodari), Collezione Maramotti, C.P.S Società Cooperativa Sociale, Arcigay Gioconda, Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero, Associazione Culturale 5T, Associazione interculturale Terraleydi, Associazione Nondasola, Teatro delle Due, Associazione La Cova, Ass. Il giardino dei linguaggi, Circolo Arci PicNic!, Accento Cooperativa Sociale, Icarus vs Muzak, EcoSapiens (L’ovile), Lega contro i Tumori, Scrivo di Te APS, L’Indaco, ecc.

L’undicesima edizione di +d1 Reggio Emilia. Cultura per la Scuola 2020 – 2021 si consolida così nel panorama culturale cittadino come un articolato spettro di attività sui diversi linguaggi artistici, utile come strumento di approfondimento e supporto al personale docente per lo svolgimento della programmazione scolastica e come guida alla partecipazione culturale degli studenti. Le iniziative, costruite in continuità con progetti e tematiche che bambini e ragazzi affrontano durante l’anno scolastico, si pongono in questa edizione l’ obiettivo di sviluppare una convivenza fruttuosa tra le esperienze offline e quelle online, per offrire un programma complesso e articolato in un’ottica di innovazione. Sono tanti i soggetti che infatti, adeguandosi alle norme della sicurezza sanitaria in atto, hanno deciso di sperimentare attraverso il digitale nuove proposte che non mancheranno di destare l’interesse del mondo della scuola che aderisce sempre più al progetto.

INFO: cultura@comune.re.it; www.comune.re.it/piudiuno