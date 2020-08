Ieri, alle 5:20 del mattino, i carabinieri della stazione di San Martino in Spino, nel corso di un servizio perlustrativo, sono intervenuti presso una ditta edile di Mirandola, ove erano state segnalate persone con fare sospetto.

Il tempestivo intervento dei militari dell’arma ha così permesso di bloccare e identificare tre persone, due uomini ed una donna, mentre asportavano gasolio dal serbatoio di un escavatore. All’interno dell’autovettura in uso ai tre, i carabinieri hanno trovato due taniche da 25 litri parzialmente piene di gasolio appena sottratto dalla macchina operatrice. I tre, un 25enne, una 49enne ed un 43enne, italiani domiciliari nel modenese, già noti alle forze dell’ordine sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato in concorso.