Al via la 29° edizione del Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia organizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo e da Unimore, in collaborazione con il Progetto di Rilevante Interesse Nazionale “Nuovi approcci al pensiero della prima età moderna” del Ministero dell’Università. L’appuntamento, esclusivamente su piattaforma digitale, si tiene mercoledì 2 e giovedì 3 settembre negli orari 9 – 13 e 15 -19 alla Fondazione San Carlo, via San Carlo 5, Modena, e prevede la presentazione e la discussione di numerosi progetti di ricerca in filosofia. All’iniziativa partecipano infatti oltre 40 dottorandi provenienti dalle università di tutta Italia, che discutono i loro progetti di ricerca con 15 docenti di filosofia specialisti dei loro temi di indagine.

“È dal 2015 che la Fondazione San Carlo e Unimore organizzano il Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia, spiega Carlo Altini, professore di Storia della filosofia a Unimore e direttore scientifico della Fondazione San Carlo. Nel corso degli incontri i giovani ricercatori hanno l’opportunità di presentare e discutere i loro progetti di ricerca sia con docenti specialisti dei loro temi sia con i colleghi. I dottorandi, provenienti da tutte le università italiane, vengono selezionati sulla base di una selezione nazionale e sono raggruppati in sessioni omogenee in base all’argomento affrontato. Ciascuna sessione è coordinata e condotta da un docente universitario che ha il compito di formulare domande e sollecitare la discussione. Lo scopo del convegno è quello di favorire lo scambio e la circolazione dei saperi tra ricercatori delle sedi universitarie di tutta Italia. Quest’anno – prosegue Altini – a causa dell’emergenza Covid-19 non si terrà la conferenza pubblica e il convegno sarà tenuto in modalità digitale, ma questo non impedirà di sviluppare un fecondo scambio di esperienze, nello spirito di formazione e ricerca che contraddistingue le attività della Fondazione San Carlo e di Unimore che, anche grazie a questa iniziativa, sono ormai punto di riferimento per la cultura filosofica a livello nazionale”.

I temi affrontati nelle sessioni di mercoledì 2 settembre riguardano: Etica ed epistemologia nel pensiero filosofico contemporaneo; Idealismo e filosofia della natura nel pensiero dell’Ottocento; Platone e la tradizione platonica; I problemi della democrazia nella filosofia politica contemporanea; Metafisica e cosmologia nel pensiero antico e tardo-antico; Fenomenologia e metafisica nella filosofia tedesca del Novecento; Storia della filosofia e storia della scienza in età moderna.

Nelle sessioni di giovedì 3 settembre si discute su: Metaetica, antropologia e teorie dell’identità; Estetica e filosofia dell’arte nella modernità; Metafisica e teoria della conoscenza nella filosofia moderna; Coscienza e cognizione nella filosofia contemporanea; Stato, società e politica nel pensiero moderno; Teorie della conoscenza e questioni morali nel pensiero medievale; Metafisica analitica; Filosofia politica e filosofia sociale nel Novecento.

Per informazioni è possibile scrivere a sas@fondazionesancarlo.it o telefonare allo 059.421240. Il programma del convegno è scaricabile dai siti www.fondazionesancarlo.it e www.unimore.it