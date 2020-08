Questa mattina, presso la caserma “Ten. Gen. Achille Borghi” di via Mazzini, sede del Comando Provinciale, il Prefetto di Reggio Emilia, Dott.ssa Iolanda Rolli, ha incontrato la Guardia di Finanza di Reggio Emilia e i Comandanti delle Tenenze di Correggio e Guastalla.

Per le note limitazioni legate all’emergenza sanitaria in atto, l’evento è stato improntato alla massima sobrietà e vi hanno preso parte, accanto al Comandante Provinciale di Reggio Emilia, Col. t.ST. Edoardo Moro, i Comandanti di Reparto e gli Ufficiali dipendenti nonché una ridotta rappresentanza di Finanzieri, in servizio sia nell’area operativa che in quella logistica di supporto alle operazioni.

Nell’occasione, la dott.ssa Rolli ha ringraziato le Fiamme Gialle di Reggio Emilia per l’impegno quotidianamente profuso sul territorio della Provincia, esortandole a proseguire il proprio lavoro con la stessa efficacia e con il medesimo spirito di abnegazione sinora dimostrati.

Il Colonnello Moro, nel rinnovare al Prefetto un sincero augurio di buon lavoro, ha confermato l’incondizionato impegno delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza a tutela di cittadini e imprese, nell’azione di contrasto, non solo agli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali, ma anche alle diverse forme di illegalità in materia di spesa pubblica e di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale di questo territorio.

Continuerà, inoltre, il contributo delle Fiamme Gialle di Reggio Emilia nell’ambito dell’articolato dispositivo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, attuato tramite il coordinamento della Prefettura, in sinergia con le altre Forze di Polizia, chiamate a vigilare sul rispetto delle misure di contenimento del contagio.