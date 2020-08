L’altro ieri, i carabinieri della stazione di Mirandola, nel corso di un servizio perlustrativo sono intervenuti in un bar nella frazione di Massa Finalese per sedare una lite. Nel corso dell’intervento i militari hanno accertato che la lite, per futili motivi, si era verificata tra due cittadini rumeni, uno dei quali, un venticinquenne domiciliato nel modenese, è stato trovato in possesso, all’interno del bar, di una catena di trasmissione per motociclo, che si portava al seguito all’interno di un marsupio. Il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti all’offesa.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013