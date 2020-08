Il gruppo scout di San Felice sul Panaro, in collaborazione con Tiramisu – Ecowalk, effettuerà domenica 6 settembre, dalle 14.15 alle 17.30, un’attività di pulizia di parchi e piste ciclabili coinvolgendo ragazzi di età compresa fra i 10 e i 21 anni. Sono stati stabiliti tre percorsi: due più brevi per i bambini e uno più lungo destinato ai ragazzi più grandi.

Le zone interessate, tutte nel territorio di San Felice sul Panaro, saranno il parco Villa Modena (a fianco del Conad), il parco della Repubblica, il sottopassaggio ferrovia, la pista ciclabile di via Canalino, via Galeazza, via Furlana, via Campo di Pozzo. I rifiuti raccolti verranno portati presso i magazzini comunali. Saranno rispettate tutte le norme vigente anti Covid. L’evento è riservato al gruppo scout di San Felice sul Panaro. L’iniziativa è realizzata anche con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.