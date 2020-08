A partire dal prossimo 16 settembre, e fino al 30 ottobre, sarà possibile accedere al sito della Regione Emilia-Romagna – all’indirizzo scuola.er-go.it – per presentare domanda sia di rimborso per l’acquisto di libri di testo delle scuole medie e superiori, sia per l’ottenimento di una borsa di studio regionale rivolta a studenti delle scuole superiori.

Hanno diritto al contributo tutti gli studenti regolarmente iscritti, residenti in Emilia-Romagna e in possesso di un preciso valore ISEE, che determina due fasce di merito delle somme erogate. La fascia 1 ha un valore ISEE che va da € 0 a € 10.632,94; la fascia 2 da € 10.632,95 a € 15.748,78.

Inoltre, le domande possono essere presentate esclusivamente on-line. E occorre possedere un indirizzo e-mail, oltreché un numero di cellulare con una SIM registrata in Italia.

Per ottenere assistenza nell’inserimento on-line della domanda è possibile rivolgersi ai centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO. L’elenco dei CAF convenzionati è pubblicato sulla pagina scuola.er-go.it

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Istruzione al numero 0536 833407.

Infine, il bando per ulteriori borse di studio, erogate con fondi comunali, sarà pubblicato nel corso dell’autunno tramite i canali istituzionali.