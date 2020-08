Nella mattinata di oggi, nell’ambito di normali controlli al traffico veicolare, la Polizia dell’Unione dei Comuni dell’Appennino ha fermato un automobile poco fuori dal centro abitato di Casina, ed ha rilevato che il veicolo risultava confiscato in precedenza. A controlli più approfonditi, è risultato che l’uomo al volante stava guidando con una patente ritirata perchè scaduta, ed il veicolo era anche privo di copertura assicurativa. In totale sono state comminate sanzioni per un ammontare di circa 3.500 euro, e l’uomo è stato anche denunciato per la guida di un’auto confiscata.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013