Riapre un altro dei punti di interesse turistico più amati di Bologna: la Casa di Lucio Dalla si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori a partire da venerdì 4 settembre.

La Fondazione che come tutti i punti di attrattività turistica ha sospeso le visite guidate nel momento dell’emergenza sanitaria, aveva riavviato le visite nel mese di giugno, prima della consueta pausa estiva.

Si riparte ora con una programmazione più intensa di appuntamenti: 4 turni pomeridiani di visita tutti i venerdì di settembre e ottobre (alle 15:30; 16:30; 17:30; 18:30) più alcuni appuntamenti anche di sabato (19 e 26 settembre 10 e 24 ottobre) con visite programmate lungo tutto l’arco della giornata (alle ore 10:00; 11:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00 e18:00).

Le visite saranno sempre accompagnate da guide professioniste di Confguide e avranno come durata di un’ora, in gruppi di massimo 20 persone per consentire un’ottimale gestione del distanziamento interpersonale. All’ingresso verrà presa la temperatura corporea e durante tutta la durata della visita sarà naturalmente obbligatorio indossare la mascherina coprendo bocca e naso. Al momento della prenotazione sarà inoltre

necessario inserire i nominativi e il recapito telefonico di tutti i partecipanti, per tenere traccia dei flussi di persone.

La Casa, uno straordinario luogo di testimonianza della vita dell’artista bolognese, è un vero e proprio scrigno di opere d’arte, fotografie, oggetti d’arredo che raccontano la storia e le passioni di Lucio Dalla e non per caso è una delle attrazioni più amate dai bolognesi, dai turisti italiani ma anche internazionali. Durante la visita è possibile visitare gli ambienti in cui il cantautore ha vissuto e lavorato, scoprendone gli aneddoti più interessanti e le curiosità: il suo legame con la città, le amicizie e gli ospiti illustri, le sue canzoni.

“Gradualmente ripartono tutti i punti di attrazione turistica della città, compresa Casa Lucio Dalla, un vero e proprio simbolo di Bologna e punto di interesse tra i più amati dai turisti e dai bolognesi” dichiara Giovanni Trombetti, Presidente di Bologna Welcome. “Le nuove date potranno finalmente soddisfare le molte richieste sia di chi aveva prenotato in fase pre-Covid e ha quindi dovuto aspettare per riprogrammare la visita, sia di chi durante questo periodo estivo ci ha contattati perché desideroso di poter esplorare questo gioiello inestimabile di Bologna”.

“Accogliere i visitatori nella casa di Lucio e accompagnarli in un vero e proprio viaggio nel suo mondo è uno dei modi che Fondazione Lucio Dalla ha scelto per ricordare l’artista cui è dedicata” commenta Andrea Faccani, Presidente di Fondazione Lucio Dalla “e ci riempie di gioia il grande interesse che le persone manifestano, testimoniando un affetto oggi più che mai vivo nei confronti di Lucio”.

Biglietti:

Intero: € 15,00 p/persona

Ridotto: € 10,00 p/persona (bambini dai 6 ai 12 anni, over 65)

Gratuito: under 6

Limite di 5 biglietti acquistabili a testa

Biglietti per gruppi sono prenotabili separatamente, in date alternative

Punto di ritrovo:

Piazza dei Celestini, Bologna (15 minuti prima dell’inizio della visita)

Per informazioni e prenotazioni:

Online: https://www.bolognawelcome.com/it/esperienze/287562/Ci-vediamo-da-Lucioincoming@bolognawelcome.it