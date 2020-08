Lunedì 31 agosto ore 18.15/19.30 e 19.45/20.45, presso l’ex sala mensa scuole elementari di via Agnini, incontro gratuito su “Respirazione e rilassamento per la gestione dello stress”, a cura del dottor Giuseppe Goldoni, del Dipartimento yoga società scientifica Simo, esperto e referente del Metodo Bhole per l’Italia. É necessaria la prenotazione: Giuseppe Goldoni, 347/1075507.

Martedì 1° settembre, ultimo giorno della Fiera, alle 19.30, piazza Italia: “Torniamo in Fiera in compagnia camminando al tramonto”. Camminata paesana di cinque chilometri, gratuita e aperta a tutti, animata da Nordic Walking Live. È gradita la prenotazione a Elena Budri, istruttrice federale della Scuola Italiana Nordic Walking, telefono 338/6216834.

Fino a martedì 1° settembre in Piazza Ettore Piva sarà presente il Luna Park.