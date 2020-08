Un giovane 23enne, A.D. le iniziali, residente in paese, questa mattina intorno alle 6:00 si è schiantatosi con la sua Peugeot 107 contro un traliccio lungo via Colombo, in paese. Soccorso dal 118 è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Per i rilievi di legge è stato richiesto l’intervento dei carabinieri.



