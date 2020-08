F.P., 31 anni, originario della Puglia ma residente a Carpi, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alla mezza sulla Tangenziale 12 Luglio 1944 – Bretella Nord di Carpi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, l’uomo alla guida di un’Alfa 147 è uscito di strada schiantandosi. Inutili i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 assieme ai Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo senza vita dalle lamiere.



