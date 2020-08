Questa mattina intorno alle 8:30 i proprietari hanno chiamato i Vigili del Fuoco quando, sentendo il gattino miagolare dall’interno di un tombino non riuscivano e recuperarlo. I Vigili del Fuoco sono riusciti a individuare il micio che si era infilato in un tubo e a trarlo in salvo, affidandolo ai suoi proprietari.



