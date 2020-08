MASSA CARRARA (ITALPRESS) – Tragedia a Massa Marittima, dove questa mattina è morta una bambina di tre anni dopo che un albero – in seguito a una tromba d’aria – si è abbattuto sulla tenda nel campeggio dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Vani i tentativi di salvarla da parte del 118. In gravi condizioni la sorella di 14 anni, trasportata in ospedale. Ferita in maniera non grave un’altra persona. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.

