Causa il forte vento, questo pomeriggio in Largo Olimpico a Serramazzoni un albero si è abbattuto sulla roulotte dei gestori di una giostra del luna park. Ingenti i danni ma, fortunatamente, non si segnalano feriti. Per rimuovere la pianta sono intervenuti i Vigili del fuoco.



