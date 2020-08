Tre appartamenti razziati nella tarda serata di venerdì in una palazzina in via Legnago, zona Parco. E’ accaduto ieri sera, tra le 19 e la mezzanotte: gli abitanti della palazzina erano fuori a cena e al loro rientro non hanno potuto fare altro che constatare l’accaduto, chiamando i carabinieri che hanno effettuato i sopralluoghi del caso.

I malviventi, che probabilmente preparavano il ‘colpo’ da un po’, hanno tagliato le inferriate e divelto la tapparella di una finestra al piano rialzato e da lì si sono introdotti nelle abitazioni, mettendole sottosopra. In corso la stima dei danni, ovvio il disappunto, e la preoccupazione, tra i residenti del quartiere, già in altre occasioni preso di mira dai ladri.