Sarà una pattuglia di dodici ragazzi, otto maschi e quattro femmine, quella impegnata a rappresentare lo Sporting Club Sassuolo nei Campionati Nazionali Individuali giovanili in programma la prossima settimana, sulla terra rossa dei circoli stabiliti dalla Federtennis sul territorio nazionale.

Nella categoria under 11 maschile, in programma alla Società Ginnastica Roma, Mattia Lometti e Tommaso Cuomo saranno impegnati nella fase di qualificazione mentre Alberto Nicolini giocherà nel tabellone finale. Nella categoria under 13 maschile, che si giocherà al Tennis Villa Carpena (FC), qualificazioni per Diego Marianeschi. Nella categoria under 14 femminile, programmata alloSporting Club Nuova Casale di Casale Monferrato (AL), Sara Baccaglini e Beatrice Ferri partiranno dalle qualificazioni. Nella categoria under 16 maschile, al TC Bolzano, qualificazioni per Federico Bondioli, Mattia Ricci, Gianmaria Migliardi e Gabriele Chiletti. Nella categoria under 16 femminile, al CT Rovereto (TN), Giulia Dal Pozzo e Giulia Castelli saranno impegnate dalle qualificazioni.

In una nota lo Sporting Club Sassuolo si è detto orgoglioso di poter rappresentare il tennis agonistico sassolese nelle massime competizioni nazionali giovanili, con continuità e con un così nutrito numero di atleti, frutto di un ottimo lavoro di preparazione svolto dalla Scuola Tennis riconosciuta e riconfermata dalla Federtennis quale Top School Nazionale.