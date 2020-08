Proseguono gli spettacoli di Festa Modena mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per arginare il diffondersi del Covid-19. Anche i ragazzi dei Modena City Ramblers hanno portato a termine il concerto di ieri sera seduti e distanziati sfoderando il loro pluriennale repertorio che non ha mancato di entusiasmare un pubblico (anche lui seduto e distanziato) da troppo tempo a digiuno di spettacoli di questo tipo.

Dopotutto i Modena già avevano prospettato per questo 2020 un tour completamente teatrale (che peraltro aveva fatto tappa anche al Teatro Storchi proprio lo scorso Gennaio) poi bruscamente interrotto dal lockdown. E cosi, è stata naturale la ripresa del discorso interrotto nei teatri per riproporlo con poche varianti alla scaletta durante questa strana estate negli spazi all’aperto appositamente attrezzati.

Questa sera all’Arena del Lago ci sarà Andrea Barbi, domani sera Paolo Hendel e Lunedì 31 Paolo Fresu.