Da lunedì 31 agosto la biblioteca ‘Paolo Monelli’ di Fiorano Modenese torna all’orario di apertura pre-Covid, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. L’accesso avverrà nel rispetto delle norme anti-contagio.

Verranno anche riaperte le postazioni studio. Quelle disponibili sono 24: 12 nella sala studio a piano terra e 12 al primo piano, in modo da evitare assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro tra una persona ed un’altra). La permanenza in biblioteca per studio sarà riservata solo agli utenti maggiorenni.

La sala a piano terra e le postazioni studio individuate saranno accessibili negli orari di apertura della biblioteca. E’ obbligatoria la prenotazione via mail biblioteca@fiorano.it da effettuarsi a partire dal giovedì (mattina o pomeriggio) o il venerdì mattina per la settimana successiva, fino ad esaurimento posti.

Si può prenotare solo un posto, utilizzabile per l’intera giornata. Vista la minore disponibilità di postazioni studio, si chiede a tutti gli utenti di avvisare in caso di impossibilità di usufruire della postazione prenotata, per potere renderla disponibile ad altri.

La prenotazione deve essere confermata dalla biblioteca e l’assegnazione dei posti è a cura del bibliotecario. Occorre presentarsi all’ingresso provvisti della conferma di prenotazione

Sarà possibile accedere ai posti studio senza avere prenotato, solo in caso di ‘posti liberi’ da verificare al momento.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0536 833403, negli orari di apertura della biblioteca.