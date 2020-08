Charles Leclerc e Sebastian Vettel prenderanno il via dalla settima fila nel 65° Gran Premio del Belgio che scatterà domani alle ore 15.10 sulla pista di Spa-Francorchamps.

Q2. Entrambi i piloti sono riusciti a superare la prima fase della qualifica che per la due SF1000 si è però conclusa in Q2, come del resto era lecito attendersi dopo aver visto l’andamento delle prove libere. Sia Charles che Seb sono scesi in pista con gomme Soft in entrambi i tentativi. Il monegasco ha fermato i cronometri a 1’43”959, mentre il tedesco è stato in grado di ottenere 1’43”693. Dopo essere rientrato ai box per montare un nuovo set di gomme Soft, Charles è riuscito a scendere fino a 1’42”996, a due decimi dal tempo che sarebbe valso l’accesso in Q3, e anche Seb si è migliorato riuscendo a fermare i cronometri a 1’43”261. I due si schiereranno dunque domani rispettivamente sulla tredicesima e quattordicesima piazzola dello schieramento di partenza.