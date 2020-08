Nell’ambito dei controlli notturni eseguiti dalle forze di polizia nelle zone più degradate della città, finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, l’altro ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale e la Polizia Locale di Modena hanno individuato un 44 enne italiano, di origini pugliesi, noto perché già tratto in arresto per reati contro il patrimonio e la persona, assiduo frequentatore della zona di via Cesare Costa, nelle adiacenze ex fabbrica “Corradini” di Modena.

L’uomo, poco prima della mezzanotte del 27 agosto 2020, in uno dei controlli effettuati da personale dell’Arma e della Polizia Locale nelle adiacenze della ex fabbrica è stato sorpreso immediatamente dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un cliente. Fermato e controllato dagli uomini in uniforme, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 9 marca “Beretta” pronta all’uso, con il colpo in canna e cane armato, una dose di cocaina, 23 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e banconote per 1.175 Euro.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di arma.