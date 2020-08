Via libera alla stabilizzazione del personale. A Montecatone R.I. coinvolti quaranta dipendenti

xxx

Sono quaranta prevalentemente fisioterapisti e infermieri, i dipendenti del Montecatone Rehabilitation Institute che beneficiano, da ieri, dei contenuti dell’accordo sottoscritto tra l’Istituto e le Organizzazioni Sindacali (per FP CGIL Marco Blanzieri, per FP CISL Kevin Ponzuoli e per FP UIL Pino Rago) per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato.

Usufruiscono della procedura, su base volontaria, tutte le figure professionali e/o i ruoli di inquadramento in organico fatto salvo il superamento del periodo di prova, da svolgersi dopo la selezione, nel periodo compreso tra il 26 agosto 2020 e 30 il giugno 2021.

«Quest’intesa, tanto unica quanto preziosa sotto il profilo delle già positive relazioni con la controparte sindacale che ringrazio – spiega Mario Tubertini, Direttore Generale del Montecatone R.I. – integra l’accordo stipulato il 18 marzo, migliorandolo: la stabilizzazione, infatti, incide sia sulla qualità complessiva della vita dei professionisti, sia sulla continuità nel tempo, non sempre scontata in questi ultimi mesi, dei team work impegnati quotidianamente nella attività di cura e riabilitazione dei Pazienti».