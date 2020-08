L’Amministrazione comunale informa che è prevista per il pomeriggio di oggi, venerdì 28, la conclusione dei controlli sulle alberature del verde pubblico, in particolare nei parchi: controlli effettuati dai tecnici comunali, e delle imprese incaricate, a partire da lunedì 24, in conseguenza del nubifragio di domenica sera, per verificare se vi fossero situazioni di pericolo che richiedessero interventi manutentivi urgenti.

Il Comune invita comunque i frequentatori delle aree verdi a prestare attenzione, e a segnalare all’Urp (“Quicittà”, via Berengario 4, tel. 059649213/4) eventuali danni che dovessero manifestarsi nei prossimi giorni.

Lunedì e martedì AIMAG effettuerà poi una pulizia straordinaria dei sentieri interni ai parchi Pertini, Resistenza, Rimembranze e Berlinguer.