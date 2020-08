Da lunedì 31 agosto, in anticipo rispetto ai tempi previsti, aumentano le ore di apertura al pubblico di tre punti CUP, due in città ed uno in Appennino.

A Bologna, i CUP che potenziano le ore di apertura sono:

CUP Mengoli, con la ripresa anche dell’attività pomeridiana. Da lunedì 31 agosto, quindi, i nuovi orari di apertura saranno dalle 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, e dalle 7.30 alle 11.45, il sabato

CUP Ospedale Bellaria, con apertura anche a libero accesso, oltre che su appuntamento, dalle 7.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, e dalle 7.30 alle 11.45, il sabato.

In Appennino, invece, il CUP di Castiglione dei Pepoli avrà, da lunedì 31 agosto, un doppio canale di accesso. Libero, il lunedì, mercoledì e venerdì tra le 8 e le 12, solo su appuntamento il martedì e il giovedì, tra le 8 e le 12.

Sono 22 i punti CUP dell’Azienda Usl di Bologna attualmente riaperti, dopo il blocco delle attività in presenza dovuto alla pandemia da Coronavirus. Si tratta della prima fase del piano di riapertura complessiva di tutti gli sportelli CUP, prevista per il 14 settembre.

L’elenco completo dei punti CUP, nell’ambito territoriale dell’Azienda Usl di Bologna, è disponibile sul sito www.ausl.bologna.it.