Questa notte intorno alle 03:00, quattro ciclomotori parcheggiati al lato di Strada Maggiore, in centro città, sono rimasti coinvolti in un incendio di cui al momento non si conoscono le cause, al vaglio della polizia che sta indagando. Oltre alla polizia sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la scena. Il fumo ha lambito la facciata del palazzo vicino. I vigili del fuoco hanno effettuato un controllo in un appartamento le cui finestre erano prossime al rogo, ma non sono stati rilevati danni. Fortunatamente nessun ferito.



