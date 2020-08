La SF1000 di Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno completato un totale di 33 giri nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio.

Messa a punto. Nella prima sessione entrambi i piloti si sono concentrati sulla ricerca del set-up da impiegare, soprattutto a livello di carico aerodinamico. Sia Charles che Seb hanno iniziato il lavoro con gomme Hard per poi passare a Soft nella seconda parte dei novanta minuti. Per quanto riguarda i migliori tempi, Charles ha ottenuto 1’45”759, mentre Seb ha fermato i cronometri a 1’46”179.

La Scuderia Ferrari ha portato avanti anche nella sessione pomeridiana di prove libere il lavoro di messa a punto delle due SF1000 in vista delle qualifiche prima e poi del Gran Premio in programma nel weekend a Spa-Francorchamps. Nei secondi novanta minuti Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno completato altri quaranta giri provando simulando sia la qualifica che la gara.

Tempi. Entrambi i piloti hanno iniziato la sessione con gomme Hard simulando diverse fasi di gara variando i carichi di benzina, mentre nella fase centrale hanno simulato la qualifica con la mescola Soft. Charles ha ottenuto come miglior tempo 1’45”440, mentre Sebastian ha girato due decimi e mezzo più lentamente in 1’45”683.

Programma. Domani si torna in pista alle 12 CET per l’ultima sessione di prove libere. Le qualifiche sono invece in programma alle 15. Il Gran Premio del Belgio scatta domenica alle 15.10.