Per cause da appurare, questo pomeriggio intorno alle 16:00 un uomo è precipitato dal terzo piano di un palazzo di via Cavedone a Bologna. Immediatamente soccorso è stato trasportato in ospedale ferito, ma vivo. Presenti, oltre ai vigili del fuoco con una squadra e autoscala, 118 e polizia di stato.



