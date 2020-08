Un arresto per spaccio ieri sera nei pressi del Parco Velodromo di Bologna

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un quarantottenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri sera, durante un servizio antidroga che i Carabinieri stavano effettuando nei pressi del Parco Velodromo.

Alla vista di una persona sospetta che si trovava al volante di una Ford Fiesta, parcheggiata nelle vicinanze, i militari si sono avvicinati e dopo aver identificato il conducente nel quarantottenne italiano, l’hanno perquisito e trovato in possesso di circa 900 grammi della cosiddetta “Droga da stupro” (Mefedrone, Hexedrone e GBL), un tipo di sostanza stupefacente, molto ricercato nelle piazze bolognesi, che i Carabinieri avevano già sequestrato qualche tempo fa, in occasione di analoghi servizi antidroga. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo spacciatore, gravato da precedenti di polizia, è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la giornata odierna.